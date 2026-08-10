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Soko Kitzbühel Staffel 17

Soko Kitzbühel (2/15): Mord auf Raten

ORF1Staffel 17Folge 273vom 10.08.2026
Soko Kitzbühel (2/15): Mord auf Raten

Soko Kitzbühel (2/15): Mord auf RatenJetzt kostenlos streamen

Soko Kitzbühel Staffel 17

Folge 273: Soko Kitzbühel (2/15): Mord auf Raten

44 Min.Folge vom 10.08.2026

Das Damoklesschwert hängt über Reinhard Schattner. Sein Gesundheitszustand verschlechtert sich zusehends, der Unternehmer ist davon überzeugt, dass er von jemandem aus seinem Umfeld vergiftet wird. In Schattners Blut kann dann tatsächlich das hochgiftige Thallium festgestellt werden und das Team der SOKO wird aktiv. Dr. Stefanie Löcker wird daraufhin als Undercover-Pflegerin eingeschleust und entdeckt einig Ungereimtheiten in Schattners Familie. Was Stefanie noch nicht weiß ist, dass sie bald selbst in Gefahr gerät. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Regie: Gerald Liegel Drehbuch: Alrun Fichtenbauer Bildquelle: ORF/Gebhardt Productions/Stefanie Leo

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