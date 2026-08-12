Soko Kitzbühel (5/15): Schwarzes HerzJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 17
Folge 276: Soko Kitzbühel (5/15): Schwarzes Herz
Völlig geschwächt und verwirrt wird Anwalt Gregor Lassmann von Hannes und der Gräfin bei einer Wanderung aufgefunden. Er gesteht, den Galeristen Bernd Kröger ermordet zu haben und ruft damit Lukas und Nina auf den Plan. Lassmann glaubt, das Herz eines Mörders eingepflanzt bekommen zu haben. Doch das Soko-Team zweifelt, seine Aussagen sind voller Widersprüche - und eine Leiche fehlt. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Doris Schretzmayer (Marion Kröger) Martin Zauner (Gregor Lassmann) Giuseppe Rizzo (Armin Pohl) Vidina Popov (Christina Dimitrova) Veronika Polly (Dr. Stefanie Löcker) Simone Fuith (Sabrina) Katrin Reisinger (Ärztin) u.a. Drehbuch: Ralph Werner Regie: Rainer Hackstock Bildquelle: ORF/Gebhardt Productions/Stefanie Leo
Weitere Folgen in Staffel 17
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick