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Soko Kitzbühel Staffel 17

Soko Kitzbühel (5/15): Schwarzes Herz

ORF1Staffel 17Folge 276vom 12.08.2026
Soko Kitzbühel (5/15): Schwarzes Herz

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Soko Kitzbühel Staffel 17

Folge 276: Soko Kitzbühel (5/15): Schwarzes Herz

44 Min.Folge vom 12.08.2026

Völlig geschwächt und verwirrt wird Anwalt Gregor Lassmann von Hannes und der Gräfin bei einer Wanderung aufgefunden. Er gesteht, den Galeristen Bernd Kröger ermordet zu haben und ruft damit Lukas und Nina auf den Plan. Lassmann glaubt, das Herz eines Mörders eingepflanzt bekommen zu haben. Doch das Soko-Team zweifelt, seine Aussagen sind voller Widersprüche - und eine Leiche fehlt. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Doris Schretzmayer (Marion Kröger) Martin Zauner (Gregor Lassmann) Giuseppe Rizzo (Armin Pohl) Vidina Popov (Christina Dimitrova) Veronika Polly (Dr. Stefanie Löcker) Simone Fuith (Sabrina) Katrin Reisinger (Ärztin) u.a. Drehbuch: Ralph Werner Regie: Rainer Hackstock Bildquelle: ORF/Gebhardt Productions/Stefanie Leo

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