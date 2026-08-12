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Soko Kitzbühel Staffel 17

Soko Kitzbühel (6/15): Bis in alle Ewigkeit

ORF1Staffel 17Folge 277vom 12.08.2026
Soko Kitzbühel (6/15): Bis in alle Ewigkeit

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Soko Kitzbühel Staffel 17

Folge 277: Soko Kitzbühel (6/15): Bis in alle Ewigkeit

44 Min.Folge vom 12.08.2026

Mit einer Heugabel erstochen wird Bauer Ignaz Moser in seinem Stadel gefunden. Für Lukas und Nina steht wegen einer jahrzehntelangen Familienfehde zunächst Jäger Erwin Perner unter Verdacht. Doch auch Hotelier Leo Grubinger hat ein Motiv: Moser verweigerte den Verkauf eines Grundstücks. Während seine Witwe plötzlich kooperiert, sorgt Mosers hitzköpfiger Sohn Zacharias für eine Spur der Gewalt. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Harald Windisch (Lois Grubinger) Norman Hacker (Erwin Perner) Josefine Bloèb (Birgit Perner) Alexandra Schmidt (Eva Moser) Veronika Polly (Dr. Stefanie Löcker) Wiltrud Schreiner (Gerti Moser) Philipp Karlsbader (Zacharias Moser) Matthias Christian Rehrl (Ignaz Moser) u.a. Drehbuch: Ralph Werner Regie: Rainer Hackstock Bildquelle: ORF/Gebhardt Productions/Stefanie Leo

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