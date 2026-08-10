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Soko Kitzbühel Staffel 17

Soko Kitzbühel (1/15): Auf gute Nachbarschaft

ORF1Staffel 17Folge 272vom 10.08.2026
Soko Kitzbühel (1/15): Auf gute Nachbarschaft

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Soko Kitzbühel Staffel 17

Folge 272: Soko Kitzbühel (1/15): Auf gute Nachbarschaft

44 Min.Folge vom 10.08.2026

Die Leiche des Sonderlings und Sondlers Erwin Merk wird aus der Güllegrube des Landwirts Karl Pirkner gezogen. Merk war in seiner Nachbarschaft verhasst, nicht nur weil er ein tyrannischer Pedant war, sondern auch weil er regelmäßig fremde Gärten umgegraben hatte, um dort nach Edelmetallen zu suchen. Das Team der SOKO vernimmt die Riege an Nachbarn und versucht herauszufinden, ob Merk aus Hass ermordet wurde, oder ob er vielleicht kurz davor war auf etwas zu stoßen, das besser im Verborgenen bleiben sollte. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Regie: Gerald Liegel Drehbuch: Harald Haller Bildquelle: ORF/Gebhardt Productions/Stefanie Leo

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