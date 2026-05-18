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Soko Kitzbühel Staffel 18

Soko Kitzbühel (8/13): Goldrausch

ORF1Staffel 18Folge 24vom 18.05.2026
Soko Kitzbühel (8/13): Goldrausch

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Soko Kitzbühel Staffel 18

Folge 24: Soko Kitzbühel (8/13): Goldrausch

44 Min.Folge vom 18.05.2026

Das Team entdeckt im Wald die Leiche von Richie Zelko, der mit einem Stein erschlagen wurde. Ermittlungen führen zu seinen Chefs Margit und Fredi Söller, die Goldgräberkurse anbieten. Richie soll Geld veruntreut und illegale Touren organisiert haben. Als der anonyme Hinweisgeber identifiziert wird, erlebt Kroisleitner einen Schock: Es ist sein Sohn Tobias, der in Geldnot steckt. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Veronika Polly (Dr. Stefanie Löcker) Regie: Michi Riebl Bildquelle: ORF/Gebhardt Productions/Stefanie Leo

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