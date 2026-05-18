Soko Kitzbühel (8/13): GoldrauschJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 18
Folge 24: Soko Kitzbühel (8/13): Goldrausch
Das Team entdeckt im Wald die Leiche von Richie Zelko, der mit einem Stein erschlagen wurde. Ermittlungen führen zu seinen Chefs Margit und Fredi Söller, die Goldgräberkurse anbieten. Richie soll Geld veruntreut und illegale Touren organisiert haben. Als der anonyme Hinweisgeber identifiziert wird, erlebt Kroisleitner einen Schock: Es ist sein Sohn Tobias, der in Geldnot steckt. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Veronika Polly (Dr. Stefanie Löcker) Regie: Michi Riebl Bildquelle: ORF/Gebhardt Productions/Stefanie Leo
Weitere Folgen in Staffel 18
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick