Soko Kitzbühel (5/13): Die Freiheit am EndeJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 18
Folge 5: Soko Kitzbühel (5/13): Die Freiheit am Ende
Das SOKO-Team verhindert eine illegale Sterbehilfe durch Martin Kühne, der wenig später selbst tot aufgefunden wird. Die Ermittlungen konzentrieren sich auf seine Kollegin Iris Wegener, mit der er zuletzt Streit hatte. Zusätzlich wird der Anti-Sterbehilfe-Aktivist Reginald Schwarzer als möglicher Zusammenhang geprüft, der sich ebenfalls in Kitzbühel aufhält, jedoch jede Beteiligung an einem möglichen Tötungsdelikt zurückweist. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Veronika Polly (Dr. Stefanie Löcker) Zeynep Buyrac (Iris Wegener) Markus Hering (Reginald Schwarzer) Stefan Puntigam (Martin Kühne) Maria Bachmann (Elfie Dietrich) Horst-Günter Marx (Carsten Dietrich) Chiara Bauer (Alissa) Dagmar Kutzenberger (Burgi Prantner) Buch: Hermann Schmid Regie: Claudia Jüptner-Jonstorff Bildquelle: ORF/Gebhardt Productions/Stefanie Leo
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