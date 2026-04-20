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Soko Kitzbühel Staffel 18

Soko Kitzbühel (5/13): Die Freiheit am Ende

ORF1Staffel 18Folge 5vom 20.04.2026
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Soko Kitzbühel Staffel 18

Folge 5: Soko Kitzbühel (5/13): Die Freiheit am Ende

44 Min.Folge vom 20.04.2026

Das SOKO-Team verhindert eine illegale Sterbehilfe durch Martin Kühne, der wenig später selbst tot aufgefunden wird. Die Ermittlungen konzentrieren sich auf seine Kollegin Iris Wegener, mit der er zuletzt Streit hatte. Zusätzlich wird der Anti-Sterbehilfe-Aktivist Reginald Schwarzer als möglicher Zusammenhang geprüft, der sich ebenfalls in Kitzbühel aufhält, jedoch jede Beteiligung an einem möglichen Tötungsdelikt zurückweist. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Veronika Polly (Dr. Stefanie Löcker) Zeynep Buyrac (Iris Wegener) Markus Hering (Reginald Schwarzer) Stefan Puntigam (Martin Kühne) Maria Bachmann (Elfie Dietrich) Horst-Günter Marx (Carsten Dietrich) Chiara Bauer (Alissa) Dagmar Kutzenberger (Burgi Prantner) Buch: Hermann Schmid Regie: Claudia Jüptner-Jonstorff Bildquelle: ORF/Gebhardt Productions/Stefanie Leo

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