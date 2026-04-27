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Soko Kitzbühel Staffel 18

Soko Kitzbühel (6/13): Es geschah am Nachmittag

ORF1Staffel 18Folge 6vom 27.04.2026
Soko Kitzbühel (6/13): Es geschah am Nachmittag

Soko Kitzbühel (6/13): Es geschah am NachmittagJetzt kostenlos streamen

Soko Kitzbühel Staffel 18

Folge 6: Soko Kitzbühel (6/13): Es geschah am Nachmittag

44 Min.Folge vom 27.04.2026

Der Sohn eines Unternehmers wird entführt, und während erste Erpresserbriefe eintreffen, beginnt für das SOKO-Team ein Wettlauf gegen die Zeit. Die Ermittlungen führen ins persönliche Umfeld des Jungen, doch weder der entfremdete Onkel noch ein enger Vertrauter liefern entscheidende Hinweise. Mit jeder Stunde wächst der Druck, da Davids Rettung immer unwahrscheinlicher scheint. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Veronika Polly (Dr. Stefanie Löcker) Regie. Claudia Jüptner-Jonstorff Bildquelle: ORF/Gebhardt Productions/Stefanie Leo

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