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Soko Kitzbühel Staffel 18

Soko Kitzbühel (7/13): Die falschen Fremden

ORF1Staffel 18Folge 7vom 04.05.2026
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Soko Kitzbühel Staffel 18

Folge 7: Soko Kitzbühel (7/13): Die falschen Fremden

44 Min.Folge vom 04.05.2026

Nach dem Tod ihres Mannes erfährt Yasemin Hinteracher, dass sein angeblicher Arbeitsunfall wohl Mord war. Während das Umfeld sie verdächtigt und die Stimmung eskaliert, geraten auch ihr Bruder und andere ins Visier. Die Ermittler kämpfen mit Druck und Konflikten – bis ein folgenschwerer Fehler die Situation weiter zuspitzt. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Veronika Polly (Dr. Stefanie Löcker) Regie: Claudia Jüptner-Jonstorff Bildquelle: ORF/Gebhardt Productions/Stefanie Leo

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