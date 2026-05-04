Soko Kitzbühel (7/13): Die falschen FremdenJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 18
Folge 7: Soko Kitzbühel (7/13): Die falschen Fremden
44 Min.Folge vom 04.05.2026
Nach dem Tod ihres Mannes erfährt Yasemin Hinteracher, dass sein angeblicher Arbeitsunfall wohl Mord war. Während das Umfeld sie verdächtigt und die Stimmung eskaliert, geraten auch ihr Bruder und andere ins Visier. Die Ermittler kämpfen mit Druck und Konflikten – bis ein folgenschwerer Fehler die Situation weiter zuspitzt. Besetzung: Jakob Seeböck (Lukas Roither) Julia Cencig (Nina Pokorny) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Veronika Polly (Dr. Stefanie Löcker) Regie: Claudia Jüptner-Jonstorff Bildquelle: ORF/Gebhardt Productions/Stefanie Leo
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Soko Kitzbühel Staffel 18
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