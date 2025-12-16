Soko Kitzbühel (12/15): Tod des StarkochsJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 4
Folge 12: Soko Kitzbühel (12/15): Tod des Starkochs
Ausgerechnet im Weinkeller der Pochlarner Stuben wird der nach Deutschland ausgewanderte TV-Kochstar Peter Beck tot aufgefunden. Er hatte für den Industriellen Jochen Westerstadt, den Eigentümer eines Lebensmittelkonzerns gearbeitet, der neuerdings mit seinen Fertig-Menüs "Quick-Gourmet" den Markt erobern will. Beide hatten Interesse an Hannes Koflers Restaurant, das Westerstadt "seinem" Koch angeblich kaufen wollte. Hannes Kofler gerät unter Mordverdacht, Karin wird auf Anweisung von "oben" vom Fall abgezogen, der pedantische Dr. Hofer, Andreas zur Seite gestellt. Das Verbrechen ruft aber auch Becks erste Frau Elisabeth und seine zweite, Jessica, auf den Plan. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Hans Sigl (Andreas Blitz) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Uwe Rohde (Jochen Westerstadt) Sona MacDonald (Elisabeth Beck) Melanie Herbe (Jessica Beck) Gerhard Naujoks (Dr. Hofer) Alfred Kleinheinz (Peter Beck) Drehbuch: Eva Rossmann Regie: Gerald Liegel Bildquelle: ORF/BEO-Film/Marco
