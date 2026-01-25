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Soko Kitzbühel Staffel 4

Soko Kitzbühel (5/15): Der Flug der Adler

ORF1Staffel 4Folge 269vom 25.01.2026
Soko Kitzbühel (5/15): Der Flug der Adler

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Soko Kitzbühel Staffel 4

Folge 269: Soko Kitzbühel (5/15): Der Flug der Adler

44 Min.Folge vom 25.01.2026

Nach einem Sieg auf der Berg-Isel-Schanze wird ein deutscher Skispringer während eines Trainings erschossen. Schnell geraten Foidls Manager Köck, dessen Frau möglicherweise eine Affäre mit dem Opfer hatte, und der Nachwuchsspringer Harasser unter Verdacht. Ein alter Bauer bringt die Ermittler schließlich auf die entscheidende Spur. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Hans Sigl (Andreas Blitz) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Anja Stöhr (Dr. Silvia Pfaundler) Helmut Zierl (Köck) Luca Verhoeven (Harasser) Julia Thurnau (Frau Köck) Martin Bermoser (Foidl) Norbert Steinke (Dr. Urban) Otto Anton Eder (Bauer) Hubert Neuper (Gstrein) u.a. Buch: Alfred Paul Schmidt Regie: Carl Lang Bildquelle: ORF/BEO-Film/Laurent Trümper

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