Soko Kitzbühel (6/15): Die TodesquelleJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 4
Folge 270: Soko Kitzbühel (6/15): Die Todesquelle
Der Besitzer der Marien-Quelle, Josef Villponer, wird bei seiner Alm ermordet aufgefunden. Anders als sein Bruder Luis wollte er die Quelle nicht verkaufen, während Luis dringend Geld für Schulden benötigt. Auch Skilift-Betreiber Wolfgang Hermann ist an der Quelle interessiert, um die Alm für Wintersport zu erschließen. Der schlitzohrige Knecht Max Seidel hingegen will die „Wunderkraft“ des Wassers für sich nutzen – sehr zum Missfallen von Pfarrer Schneider. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Hans Sigl (Andreas Blitz) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Cornelius Obonya (Luis Villponer) Herbert Fux (Max Seidel) Florian Fitz (Wolfgang Hermann) Florentin Groll (Pfarrer) u.a. Buch: Martin Ambrosch Regie: Michael Zens Bildquelle: ORF/BEO-Film/Marco
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