In der Nacht nach einem Charity-Event auf Schloss Hohenfels, bei dem die Hohenfels-Stiftung das humanitäre Projekt "Hilfe für Afrika" in den Mittelpunkt gerückt hat, wird Dieter Kern, der Initiator dieses Projekts, ermordet aufgefunden. Zu den Verdächtigen zählen die wichtigsten Event-Gäste, die auch im Schloss genächtigt hatten: die Chansonnette Doris Widmann, ihre Agentin Marianne Bruckner, weiters der Pianist Ludwig Lackner und letztlich der Hausherr, Konrad von Hohenfels, selbst. Wurde Kern aus privaten Gründen umgebracht, oder war er verbrecherischen Machenschaften auf der Spur, die mit dem Dritte-Welt-Hilfsprojekt in unmittelbarem Zusammenhang standen? Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Hans Sigl (Andreas Blitz) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Christoph Moosbrugger (Konrad von Hohenfels) Teresa Harder (Marianne Bruckner) Angela Roy (Doris Widmann) Wilfried Hochholdinger (Ludwig Lackner) Thomas Darchinger (Dieter Kern) Drehbuch: Hannes Wirlinger Regie: Georg Schiemann Bildquelle: ORF/BEO-Film/Marco
