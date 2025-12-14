Soko Kitzbühel (7/15): BlattschussJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 4
Folge 7: Soko Kitzbühel (7/15): Blattschuss
Auf den Volksmusikstar Harry Filser wird bei einem Kitzbüheler Fantreffen ein Schussattentat verübt. Der Schuss geht knapp daneben. War das Attentat nur ein ausgeklügelter PR-"Gag", um den Verkauf der CDs neu anzukurbeln? Doch einen Tag später wird eine Leiche aus der Ache gefischt, die Kroisleitner, der als Erster am Fundort eingetroffen war, entsetzt als Harry Filser identifiziert. Fälschlich, wie sich bald herausstellt. In der Folge wird die Kripo bei ihren Ermittlungen mit vielfältigen Geschäftsinteressen und privaten Konflikten konfrontiert. Involviert sind: Harry Filsers Freundin, der Besitzer eines CD-Labels, dessen Frau, aber auch der Fleischer Georg Gangl und dessen Schwester Sybille. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Hans Sigl (Andreas Blitz) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Michael Ostrowski (Harry Filser) August Schmölzer (Schorsch Gangl) Ursula Strauss (Sybille Prantner) Sylvia Leifheit (Melanie Singer) Rolf Kanies (Herr Bloch) Nicole Fendesack (Frau Bloch) u.a. Buch: Ralph Werner Regie: Michael Zens Bildquelle: ORF/BEO-Film/Marco
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