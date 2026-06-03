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Soko Kitzbühel Staffel 5

Soko Kitzbühel (9/15): Nachrichten vom Tod

ORF1Staffel 5Folge 55vom 03.06.2026
Soko Kitzbühel (9/15): Nachrichten vom Tod

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Soko Kitzbühel Staffel 5

Folge 55: Soko Kitzbühel (9/15): Nachrichten vom Tod

44 Min.Folge vom 03.06.2026

Mariette Renner verlässt nachts erregt die Villa und steigt ohne klares Ziel in ein Taxi. In einem Wald wird sie wenig später tot aufgefunden. In ihrer Tasche liegt ein Drohbrief, der ihren Tod zu Mariä Himmelfahrt ankündigt. Bald zeigt sich: Auch ihr gesamter Freundeskreis wurde bedroht. Panik breitet sich aus, denn es war Mord. Für die Ermittler beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Hans Sigl (Andreas Blitz) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Regie: Gerald Liegel Bildquelle: ORF/BEO-Film/Bernd Schuller

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