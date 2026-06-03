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Soko Kitzbühel Staffel 5

Soko Kitzbühel (8/15): Mörderische Schnitzeljagd

ORF1Staffel 5Folge 54vom 03.06.2026
Soko Kitzbühel (8/15): Mörderische Schnitzeljagd

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Soko Kitzbühel Staffel 5

Folge 54: Soko Kitzbühel (8/15): Mörderische Schnitzeljagd

44 Min.Folge vom 03.06.2026

Bei einer Geocaching-Tour entdecken Moritz und Hans die Leiche einer unbekannten Frau. Gleichzeitig organisiert Gräfin Schönberg mit Veranstalter Benjamin Maier eine Benefiz-Schnitzeljagd zugunsten eines Waisenhauses, dessen Verwalter Carlos Santigo ist. Während Karin und Andreas die Tote identifizieren wollen, geschieht ein weiterer Mord, dessen Fundort erneut online veröffentlicht wird. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Hans Sigl (Andreas Blitz) Andrea L’Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Regie: Gerald Liegel Bildquelle: ORF/BEO-Film/Bernd Schuller

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