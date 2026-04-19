Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Soko Kitzbühel Staffel 7

Soko Kitzbühel (8/17): Schreckliche Wahrheit

ORF1Staffel 7Folge 53vom 19.04.2026
Soko Kitzbühel (8/17): Schreckliche Wahrheit

Soko Kitzbühel (8/17): Schreckliche WahrheitJetzt kostenlos streamen

Soko Kitzbühel Staffel 7

Folge 53: Soko Kitzbühel (8/17): Schreckliche Wahrheit

44 Min.Folge vom 19.04.2026

Vor einem Streit seiner Eltern Gerald und Lisbeth Hübner flüchtet sich der siebenjährige Florian in sein Baumhaus. Bald danach wird Frau Hübner erstochen aufgefunden - und von Florian fehlt jede Spur. Für die SOKO gilt es, den Buben so rasch wie möglich zu finden, denn wenn er den Täter gesehen hat, ist er in großer Gefahr. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Roland Koch (Gerald Hübner) Simon Morzé (Florian Hübner) Ulrike Tscharre (Andrea Kaiser) Wilfried Hochholdinger (Stefan Kaiser) Mark Kuhn (Xaver Götz) Kristina Bangert (Lisbeth Hübner) Regie: Regina Huber Drehbuch: Bernhard Schärfl Bildquelle: BEO-Film/Stella v. Saldern

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Soko Kitzbühel Staffel 7
ORF1
Soko Kitzbühel Staffel 7

Soko Kitzbühel Staffel 7

Alle 1 Staffeln und Folgen