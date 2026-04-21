Soko Kitzbühel (12/18): HochzeitsglockenJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 7
Folge 57: Soko Kitzbühel (12/18): Hochzeitsglocken
Die wohlhabende Witwe Louise Seipelt wird vergiftet in ihrem Appartement gefunden. Sie war mit Sohn Sebastian und ihrem Bruder Bernhard zerstritten. Zuletzt kümmerte sich Herbert Brunn um sie, der Verlobte von Ferienwohnungsbesitzerin Sylvia von Lohe. Sebastian hält ihn für einen Heiratsschwindler, die SOKO bestätigt den Verdacht. Doch ist Brunn auch der Mörder? Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Gila von Weitershausen (Sylvia von Lohe) Florian Fitz (Herbert Brunn) Alexander Lutz (Sebastian Seipelt) Robert Giggenbach (Bernhard Leonhard) Helma Gautier (Louise Seipelt) Regie: Regina Huber Buch: Gabriele Sindler Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stella von Saldern
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