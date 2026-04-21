Soko Kitzbühel (11/18): Kahlschlag (2)Jetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 7
Folge 56: Soko Kitzbühel (11/18): Kahlschlag (2)
War es ein Unfall oder Mord? Die SOKO ermittelt im Todesfall Daniel Gloger. In der Holz-Dynastie brechen alte Konflikte auf: Neid, Hass und Rache münden in Intrigen und in einen tödlichen Kampf um Milliarden und familiäre Vorherrschaft. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Ignaz Kirchner (Karl Gloger) Katja Flint (Katharina Gloger) Hans Uwe Bauer (Hubert Gloger) Kai Ivo Baulitz (Markus Gloger) Florentine Lahme (Nadja Gloger) Karl-Heinz von Liebezeit (Daniel Gloger) Merab Ninidze (Andreas Johannis) Ralph Herforth (Peter Hebenstreit) Regie: Gerald Liegel Buch: Martin Ambrosch Bildquelle: ORF/BEO-Film/Bernd Schuller
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