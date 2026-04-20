Soko Kitzbühel (10/18): Kahlschlag (1)Jetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 7
Folge 55: Soko Kitzbühel (10/18): Kahlschlag (1)
Ein Mord erschüttert die exklusive Firmen-Gala im Tiroler Familien-Schloss, kurz nachdem Patriarch Karl Gloger überraschend den Nachfolger seines Holzimperiums veründet hat: Nicht ältester Sohn Hubert, sondern der jüngere Daniel soll Konzern-Präsident werden. Noch während der Gala stirbt Daniel durch die Hand seines Bruders. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Ignaz Kirchner (Karl Gloger) Katja Flint (Katharina Gloger) Hans Uwe Bauer (Hubert Gloger) Kai Ivo Baulitz (Markus Gloger) Florentine Lahme (Nadja Gloger) Karl-Heinz von Liebezeit (Daniel Gloger) Merab Ninidze (Andreas Johannis) Ralph Herforth (Peter Hebenstreit) Regie: Gerald Liegel Buch: Martin Ambrosch Bildquelle: ORF/BEO-Film/Bernd Schuller
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick