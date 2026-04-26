Soko Kitzbühel (17/18): Geradewegs in den TodJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 7
Folge 62: Soko Kitzbühel (17/18): Geradewegs in den Tod
Conny, Bob, Mike und Flyer verbindet ihre Leidenschaft für den Kult-Sport "Le Parkour". Dabei gilt es, auf möglichst direktem Weg von A nach B zu kommen - allen Hindernissen zum Trotz. Da Conny mit der Ausübung dieses Sports auch gegen den "Ausverkauf der Gegend" protestiert, sind die Vier erklärte Feinde von Immobilienhaien und Baubehörden. Als Conny nach einem seiner waghalsigen Parkour-Läufe auf einer Baustelle tot aufgefunden wird, steht deshalb für die SOKO neben der Unfallversion auch die Möglichkeit eines Verbrechens im Raum. Nahe liegend jedenfalls, dass sich die Beamten mit dem Architekten und dem Baumeister des betreffenden Neubaus unterhalten - und dabei auf einen interessanten Aspekt stoßen. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Andreas Kiendl (Klaus Lechner) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) René Hofschneider (Herbert Stiller) Laurence Rupp (Flyer) Daniel Roesner (Bob) Werner Haindl (Franz Hintersager) Marc M. Metzger (Mike) Regie: Michael Zens Buch: Karl Benedikter Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stella von Saldern
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick