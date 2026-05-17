Soko Kitzbühel (12/13): Der Fluch des TeppichsJetzt kostenlos streamen
Soko Kitzbühel Staffel 9
Folge 47: Soko Kitzbühel (12/13): Der Fluch des Teppichs
Der vielgereiste, etwas exzentrische Teppichspezialist Meinrad Klier bricht nach einem Vortrag über geheimnisvolle Codes in alten Teppichmustern tot zusammen. Vergiftet. Die Ermittlungen der SOKO konzentrieren sich schnell auf ein so wertvolles wie ominöses Teppichstück, das einst einem persischen Prinzen gestohlen und außer Landes gebracht worden ist. Klier soll das begehrte antike Stück besessen haben. Aber jetzt ist es verschwunden - und mit einem Fluch belastet. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Jakob Seeböck (Lukas Roither) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Edda Leesch (Lona Klier) Markus Hamele (Roman Aulitzky) Mehdi Moinzadeh (Naschem Sarmini) Clelia Sarto (Catherine Bernheim) Norbert Hülm (Meinrad Klier) Regie: Gerald Liegel Drehbuch: Ralph Werner Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stella von Saldern
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