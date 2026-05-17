Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Soko Kitzbühel Staffel 9

Soko Kitzbühel (12/13): Der Fluch des Teppichs

ORF1Staffel 9Folge 47vom 17.05.2026
Soko Kitzbühel (12/13): Der Fluch des Teppichs

Soko Kitzbühel (12/13): Der Fluch des TeppichsJetzt kostenlos streamen

Soko Kitzbühel Staffel 9

Folge 47: Soko Kitzbühel (12/13): Der Fluch des Teppichs

44 Min.Folge vom 17.05.2026

Der vielgereiste, etwas exzentrische Teppichspezialist Meinrad Klier bricht nach einem Vortrag über geheimnisvolle Codes in alten Teppichmustern tot zusammen. Vergiftet. Die Ermittlungen der SOKO konzentrieren sich schnell auf ein so wertvolles wie ominöses Teppichstück, das einst einem persischen Prinzen gestohlen und außer Landes gebracht worden ist. Klier soll das begehrte antike Stück besessen haben. Aber jetzt ist es verschwunden - und mit einem Fluch belastet. Besetzung: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Jakob Seeböck (Lukas Roither) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Christine Klein (Dr. Haller) Edda Leesch (Lona Klier) Markus Hamele (Roman Aulitzky) Mehdi Moinzadeh (Naschem Sarmini) Clelia Sarto (Catherine Bernheim) Norbert Hülm (Meinrad Klier) Regie: Gerald Liegel Drehbuch: Ralph Werner Bildquelle: ORF/BEO-Film/Stella von Saldern

Weitere Folgen in Staffel 9

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Soko Kitzbühel Staffel 9
ORF1
Soko Kitzbühel Staffel 9

Soko Kitzbühel Staffel 9

Alle 1 Staffeln und Folgen