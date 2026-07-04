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Sommerbühne

Sommerbühne: Niederösterreich - Festivals in Feierlaune

ORF2Staffel 1Folge 1vom 04.07.2026
Sommerbühne: Niederösterreich - Festivals in Feierlaune

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Folge 1: Sommerbühne: Niederösterreich - Festivals in Feierlaune

52 Min.Folge vom 04.07.2026

Jubiläumsjahr für Niederösterreichs Kulturszene: Das Musikfestival Grafenegg geht in seine 20. Saison, das Theater Reichenau wird 100 Jahre alt. Die Sendung blickt auf ihre Geschichte und die Höhepunkte der aktuellen Spielzeit. Außerdem lädt das Theaterfest Niederösterreich an 19 Standorten zu Produktionen verschiedenster Genres, während sich auf der Schallaburg alles um die 1980er-Jahre dreht. Gestaltung: Hannes Steindl Bildquelle: ORF/Landesstudio Niederösterreich

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