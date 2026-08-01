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Sommerbühne

Sommerbühne Salzburg - Jedermann ist überall

ORF2Staffel 1Folge 6vom 01.08.2026
Sommerbühne Salzburg - Jedermann ist überall

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Sommerbühne

Folge 6: Sommerbühne Salzburg - Jedermann ist überall

52 Min.Folge vom 01.08.2026

"Sommerbühne Salzburg – Jedermann ist überall" zeigt die Vielfalt des Salzburger Kultursommers. ORF-Salzburg-Reporter Martin Ferdiny reist durch das Land und folgt den Themen Genuss, Liebe, Geld, Glaube, Lebensfreude und Vergänglichkeit. Die Reise zeigt: "Jedermann" lebt nicht nur am Domplatz, sondern auf Bühnen im ganzen Land. Bildquelle: ORF/Landesstudio Salzburg

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