Sommerbühne Salzburg - Jedermann ist überallJetzt kostenlos streamen
Sommerbühne
Folge 6: Sommerbühne Salzburg - Jedermann ist überall
52 Min.Folge vom 01.08.2026
"Sommerbühne Salzburg – Jedermann ist überall" zeigt die Vielfalt des Salzburger Kultursommers. ORF-Salzburg-Reporter Martin Ferdiny reist durch das Land und folgt den Themen Genuss, Liebe, Geld, Glaube, Lebensfreude und Vergänglichkeit. Die Reise zeigt: "Jedermann" lebt nicht nur am Domplatz, sondern auf Bühnen im ganzen Land. Bildquelle: ORF/Landesstudio Salzburg
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