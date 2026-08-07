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Sommerbühne

Sommerbühne: Wien: Aus dem Stegreif

ORF2Staffel 1Folge 7vom 07.08.2026
Sommerbühne: Wien: Aus dem Stegreif

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Folge 7: Sommerbühne: Wien: Aus dem Stegreif

53 Min.Folge vom 07.08.2026

Die 1909 gegründete Tschauner Bühne in Wien-Ottakring gilt als das letzte regelmäßig bespielte Stegreiftheater Europas. Der Film zeigt, wie das legendäre Sommertheater die Tradition des klassischen Stegreifspiels bewahrt und zugleich mit modernen Stegreifrevuen weiterentwickelt. Neben Ausschnitten aus dem aktuellen Programm eröffnet er Einblicke ins historische Archiv und porträtiert die Menschen, die die Tschauner Bühne mit Leidenschaft erhalten und prägen. Bildquelle: Landesstudio Wien/ORF

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