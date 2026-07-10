Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sommerbühne

Sommerbühne: Oberösterreich - Im Takt des Woodstock

ORF2Staffel 1Folge 2vom 10.07.2026
Sommerbühne: Oberösterreich - Im Takt des Woodstock

Sommerbühne: Oberösterreich - Im Takt des WoodstockJetzt kostenlos streamen

Sommerbühne

Folge 2: Sommerbühne: Oberösterreich - Im Takt des Woodstock

53 Min.Folge vom 10.07.2026

Die "Sommerbühne Oberösterreich" ist zu Gast beim Woodstock der Blasmusik im Innviertel. Moderatorin Isabella Köck erlebt das Festival hautnah und zeigt, warum Jahr für Jahr Tausende Menschen aus aller Welt hier zusammenkommen. Eine Reise voller Musik, Emotionen und einzigartiger Geschichten. Bildquelle: ORF/Woodstock der Blasmusik/Klaus Mittermayr

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Sommerbühne
ORF2
Sommerbühne

Sommerbühne

Alle 1 Staffeln und Folgen