Sommerbühne: Oberösterreich - Im Takt des WoodstockJetzt kostenlos streamen
Sommerbühne
Folge 2: Sommerbühne: Oberösterreich - Im Takt des Woodstock
53 Min.Folge vom 10.07.2026
Die "Sommerbühne Oberösterreich" ist zu Gast beim Woodstock der Blasmusik im Innviertel. Moderatorin Isabella Köck erlebt das Festival hautnah und zeigt, warum Jahr für Jahr Tausende Menschen aus aller Welt hier zusammenkommen. Eine Reise voller Musik, Emotionen und einzigartiger Geschichten. Bildquelle: ORF/Woodstock der Blasmusik/Klaus Mittermayr
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