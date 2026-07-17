Sommerbühne Vorarlberg: Sound@V 2026 - Der Musikpreis des ORF VorarlbergJetzt kostenlos streamen
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Folge 3: Sommerbühne Vorarlberg: Sound@V 2026 - Der Musikpreis des ORF Vorarlberg
53 Min.Folge vom 17.07.2026
Musik, Emotionen und beste Stimmung: Bei der Sound@V-Award-Show des ORF Vorarlberg stehen die Top-Acts der heimischen Musikszene im Rampenlicht. Aus 16 Nominierten kürt eine international besetzte Fachjury die Gewinnerinnen und Gewinner in vier Kategorien. Live-Performances, stylische Trophäen und Preisgelder in Höhe von insgesamt 25.000 Euro machen den Abend zum Höhepunkt der Vorarlberger Musikszene. Die Moderatoren Inés Mäser und Dominic Dapré vom ORF Vorarlberg laden bei erstklassigem Festivalambiente zu einem einzigartigen Abend voller Musik ein. Bildquelle: ORF/Maurice Shourot
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