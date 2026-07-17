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Sommerbühne Vorarlberg: Sound@V 2026 - Der Musikpreis des ORF Vorarlberg

ORF2Staffel 1Folge 3vom 17.07.2026
Sommerbühne Vorarlberg: Sound@V 2026 - Der Musikpreis des ORF Vorarlberg

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Folge 3: Sommerbühne Vorarlberg: Sound@V 2026 - Der Musikpreis des ORF Vorarlberg

53 Min.Folge vom 17.07.2026

Musik, Emotionen und beste Stimmung: Bei der Sound@V-Award-Show des ORF Vorarlberg stehen die Top-Acts der heimischen Musikszene im Rampenlicht. Aus 16 Nominierten kürt eine international besetzte Fachjury die Gewinnerinnen und Gewinner in vier Kategorien. Live-Performances, stylische Trophäen und Preisgelder in Höhe von insgesamt 25.000 Euro machen den Abend zum Höhepunkt der Vorarlberger Musikszene. Die Moderatoren Inés Mäser und Dominic Dapré vom ORF Vorarlberg laden bei erstklassigem Festivalambiente zu einem einzigartigen Abend voller Musik ein. Bildquelle: ORF/Maurice Shourot

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