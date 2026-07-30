SpongeBobs große Geburtstagssause, Teil 1Jetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 30.07.2026: SpongeBobs große Geburtstagssause, Teil 1
21 Min.Folge vom 30.07.2026Ab 6
SpongeBob hat Geburtstag. Gemeinsam mit seinem besten Freund Patrick reist er durchs Oberflächenland. Was er nicht ahnt ist, dass während seine Abwesenheit der gesamte Rest von Bikini Bottom eine große Überraschung für ihn vorbereitet.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-6, Season 6-7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10-11, Season 11-12, Season 12-13, Season 13-14, Season 14-15, Season 15-16, Season 16: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2-3, Season 3-5, Season 5, Season 5-7, Season 7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10, Season 10-11, Season 11-16: Nickelodeon & © Season 1-3, Season 5-7, Season 12: MTV & © Season 1: Comedy Central