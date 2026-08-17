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SpongeBob Schwammkopf

SpongeBobs große Geburtstagssause, Teil 2

NickelodeonFolge vom 17.08.2026
SpongeBobs große Geburtstagssause, Teil 2

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SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 17.08.2026: SpongeBobs große Geburtstagssause, Teil 2

23 Min.Folge vom 17.08.2026Ab 6

SpongeBob hat Geburtstag. Gemeinsam mit seinem besten Freund Patrick reist er durchs Oberflächenland. Was er nicht ahnt, ist, dass während seiner Abwesenheit der gesamte Rest von Bikini Bottom eine große Überraschung für ihn vorbereitet.

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