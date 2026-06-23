SpongeBob im Zufallsland / SpongeBobs schlechte AngewohnheitJetzt kostenlos streamen
SpongeBob Schwammkopf
Folge vom 23.06.2026: SpongeBob im Zufallsland / SpongeBobs schlechte Angewohnheit
22 Min.Folge vom 23.06.2026Ab 6
SpongeBob und Thaddäus liefern in eine gefürchtete Stadt, in der die Gesetze der Logik nicht gelten. SpongeBob hat eine neue Angewohnheit, denn er kann nicht aufhören, an seinen Nägeln zu kauen. Doch er weiß auch nicht, wieso das ist.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie, Unterhaltung
Produktion:US, 1999
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-3, Season 3-4, Season 4-5, Season 5-6, Season 6-7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10-11, Season 11, Season 11-12, Season 12-13, Season 13-14, Season 14-15, Season 15-16, Season 16: Nickelodeon Germany & © Season 1, Season 1-2, Season 2-3, Season 3-5, Season 5, Season 5-7, Season 7, Season 7-8, Season 8-9, Season 9-10, Season 10, Season 10-11, Season 11, Season 11-16: Nickelodeon & © Season 1, Season 3, Season 5-7, Season 11-12: MTV & © Season 1: Comedy Central