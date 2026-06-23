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SpongeBob Schwammkopf

SpongeBob im Zufallsland / SpongeBobs schlechte Angewohnheit

NickelodeonFolge vom 23.06.2026
SpongeBob im Zufallsland / SpongeBobs schlechte Angewohnheit

SpongeBob im Zufallsland / SpongeBobs schlechte AngewohnheitJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 23.06.2026: SpongeBob im Zufallsland / SpongeBobs schlechte Angewohnheit

22 Min.Folge vom 23.06.2026Ab 6

SpongeBob und Thaddäus liefern in eine gefürchtete Stadt, in der die Gesetze der Logik nicht gelten. SpongeBob hat eine neue Angewohnheit, denn er kann nicht aufhören, an seinen Nägeln zu kauen. Doch er weiß auch nicht, wieso das ist.

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