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SpongeBob Schwammkopf

Der allerbeste Burgerbrater / Das Nachtlicht

NickelodeonFolge vom 14.08.2026
Der allerbeste Burgerbrater / Das Nachtlicht

Der allerbeste Burgerbrater / Das NachtlichtJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 14.08.2026: Der allerbeste Burgerbrater / Das Nachtlicht

22 Min.Folge vom 14.08.2026Ab 6

SpongeBob erfährt, dass sein Vorgänger in der 'Krossen Krabbe' der allerbeste Burgerbrater war - das lässt Sponge nicht auf sich sitzen. // Spongebob hat Angst vor der Dunkelheit und braucht ein Nachtlicht.

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