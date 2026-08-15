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SpongeBob Schwammkopf

Der Krosse Schwamm / Ein Song für Patrick

NickelodeonFolge vom 15.08.2026
Der Krosse Schwamm / Ein Song für Patrick

Der Krosse Schwamm / Ein Song für PatrickJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 15.08.2026: Der Krosse Schwamm / Ein Song für Patrick

22 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Nachdem SpongeBob von einem namhaften Restaurantkritiker gelobt wurde, ist er ein Star. Doch Mr. Krabs nutzt die Situation für sich aus. // Patrick hat ein Lied aufgenommen und spielt es allen vor - Leider.

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