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SpongeBob Schwammkopf

Spionagekumpel / Boots-Weisheiten / Was geht Sie das an?

NickelodeonFolge vom 20.06.2026
Spionagekumpel / Boots-Weisheiten / Was geht Sie das an?

Spionagekumpel / Boots-Weisheiten / Was geht Sie das an?Jetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 20.06.2026: Spionagekumpel / Boots-Weisheiten / Was geht Sie das an?

22 Min.Folge vom 20.06.2026Ab 6

Spongebob und Partick sollen Plankton ausspionieren // SpongeBob und Thaddäus zeigen, wie man richtig Auto fährt - und wie nicht // Mr. Krabs hetzt SpongeBob & Thaddäus gegeneinander auf.

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