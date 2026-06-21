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SpongeBob Schwammkopf

Ein Floh im Fell / Donut der Schande / Der Schmutzfleck

NickelodeonFolge vom 21.06.2026
Ein Floh im Fell / Donut der Schande / Der Schmutzfleck

Ein Floh im Fell / Donut der Schande / Der SchmutzfleckJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 21.06.2026: Ein Floh im Fell / Donut der Schande / Der Schmutzfleck

22 Min.Folge vom 21.06.2026Ab 6

Sandy hat aus Texas einen Floh im Fell mitgebracht. // Patrick will unbedingt einen Donut essen - doch der gehört eigentlich SpongeBob. // Sponge kämpft gegen einen hartnäckigen Tellerfleck.

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