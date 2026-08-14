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SpongeBob Schwammkopf

Aufstehen / Warten / Juckreiz

NickelodeonFolge vom 14.08.2026
Aufstehen / Warten / Juckreiz

Aufstehen / Warten / JuckreizJetzt kostenlos streamen

SpongeBob Schwammkopf

Folge vom 14.08.2026: Aufstehen / Warten / Juckreiz

22 Min.Folge vom 14.08.2026Ab 6

Wie sieht eigentlich ein typischer Morgen bei Patrick aus? // SpongeBob wartet auf ein Spielzeug, dass per Post kommen soll - aber das Warten wird unerträglich. // SpongeBob hat einen Hautausschlag, der höllisch juckt.

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