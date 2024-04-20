Die Geheimnisse von Brodick CastleJetzt kostenlos streamen
Spooked - Geisterjagd in Schottland
Folge vom 20.04.2024: Die Geheimnisse von Brodick Castle
44 Min.Folge vom 20.04.2024Ab 12
Das Team ist unterwegs zur geheimnisvollen Isle of Arran, um die sich viele Mythen ranken. Gail Porter und ihre Kollegen wollen herausfinden, warum die paranormalen Aktivitäten dort so stark zugenommen haben und ob es sich um mehr als Geistererscheinungen handelt. Ihr Ausgangspunkt ist Brodick Castle, das im 13. Jahrhundert auf den Fundamenten einer Wikinger-Anlage errichtet wurde. Die Burg ist das Epizentrum paranormaler Erscheinungen, wo unheimliche Schattengestalten und andere Geisterwesen in regelmäßigen Abständen auftauchen. Medium Chris ist gespannt, wer oder was mit ihnen in Kontakt treten wird.
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Genre:Geschichte, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.