Sport 20
Folge vom 07.08.2026: Sport 20 vom 07.08.2026
13 Min.Folge vom 07.08.2026
Mohamed Salah wechselt zu Trabzonspor | Potapova scheitert in Toronto | Oberleitner stürmt in die Top 50 | Pia Zerkhold beendet ihre Karriere | Pinkelnig arbeitet am Comeback | Emma Spitz im Golf-Spitzenfeld | Luca Karl verpasst EM-Finale knapp | Lässer stellt Stundenrekord auf | Niewiadoma-Phinney holt Gelbes Trikot | Militär-Fünfkampf-WM in Wiener Neustadt
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