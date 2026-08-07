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Sport 20

Sport 20 vom 07.08.2026

ORF SPORT +Folge vom 07.08.2026
Sport 20 vom 07.08.2026

Sport 20 vom 07.08.2026Jetzt kostenlos streamen

Sport 20

Folge vom 07.08.2026: Sport 20 vom 07.08.2026

13 Min.Folge vom 07.08.2026

Mohamed Salah wechselt zu Trabzonspor | Potapova scheitert in Toronto | Oberleitner stürmt in die Top 50 | Pia Zerkhold beendet ihre Karriere | Pinkelnig arbeitet am Comeback | Emma Spitz im Golf-Spitzenfeld | Luca Karl verpasst EM-Finale knapp | Lässer stellt Stundenrekord auf | Niewiadoma-Phinney holt Gelbes Trikot | Militär-Fünfkampf-WM in Wiener Neustadt

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