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Sport-Bild vom 12.04.2026

ORF1Staffel 1Folge 110vom 12.04.2026
Sport-Bild vom 12.04.2026

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Folge 110: Sport-Bild vom 12.04.2026

31 Min.Folge vom 12.04.2026

Linz Marathon: Mayer verpasst Rekord | Weichenstellungen auf der Reiteralm | Open Faces Freeride: Finale voller Erfolg | Synchroneiskunstlauf-WM: Gold für Kanada | Neues Eishockey-Format feiert in Innsbruck Premiere | AHTC und Arminen ohne Top-Platz | Enger Kampf an der Spitze bei Lavanttal Rallye | Motocross-Start in Paldau | Routinier gewinnt Auftakt der Alpenspan-Serie | Bad Vöslau zieht ins HLA-Viertelfinale ein | Golf-Saisonstart mit prominentem Teilnehmerfeld

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