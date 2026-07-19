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Sport-Bild vom 19.07.2026

ORF1Staffel 1Folge 124vom 19.07.2026
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Folge 124: Sport-Bild vom 19.07.2026

31 Min.Folge vom 19.07.2026

Rot-weiß-roter Tennis-Showdown in Kitzbühel | World Jump Day: Höhenflüge in Linz | Teilnehmerrekord beim Paznaun Ischgl Ultra Trail | 3.000 beim Wachau-Radmarathon | Rallye-Spektakel in Weiz | Talentschmiede Lindabrunn feiert 50-Jahr-Jubiläum | Nachwuchstraining: Camp mit Pfeffer | Fußball trifft Golf: Action mit Gregoritsch | Cliff Diving: Spektakuläre Sprünge im Ötztal | Niederösterreich dominiert den Stocksport

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