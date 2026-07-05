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Sport-Bild vom 05.07.2026

ORF1Staffel 1Folge 122vom 05.07.2026
Sport-Bild vom 05.07.2026

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Folge 122: Sport-Bild vom 05.07.2026

30 Min.Folge vom 05.07.2026

Erwartete Niederlage für Basketball-Team | Jacobs mit Fabelzeit in Eisenstadt | Rad-Elite zeigte in Schwanenstadt ihre Klasse | Keine Spitzenplätze beim Walchsee-Triathlon | Topbesetzung beim Triathlon in Wels | Spektakulärer Hindernislauf in Schladming | Fischer siegt bei AlpenSpan Tour | Feller erhält eigene Hahnenkamm-Gondel | ÖSV-Herren trainierten am Wörthersee | Countdown zur Freestyle- und Snowboard-Heim-WM läuft

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