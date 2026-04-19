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Sport-Bild vom 19.04.2026

ORF1Staffel 1Folge 111vom 19.04.2026
Sport-Bild vom 19.04.2026

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Folge 111: Sport-Bild vom 19.04.2026

30 Min.Folge vom 19.04.2026

Laufsport boomt in Österreich | Speedkletter-Elite kürt Staatsmeister in St. Pölten | Boxen: Titel für Österreicher Bernardin Jakaj | ASKÖ Traun holt ersten Matchball im Bundesliga-Finale | UHC Stockerau fixiert Klassenerhalt in der WHA | Neuer Cheftrainer für Österreichs Football-Team | Auszeichnungen bei der Nacht des Tiroler Sports | Eishockey-Team mit Sieg in WM-Vorbereitung | Graz 99ers weiter auf Titelkurs

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