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Sport-Bild
Folge 123: Sport-Bild vom 12.07.2026
30 Min.Folge vom 12.07.2026
Neue Tennis-Staatsmeister gekürt | Bernhard Raimann veranstaltet Football-Camp in Wien | Vöcklabruck und Freistadt feiern Faustball-Titel | Heimtriumph beim Austria Beach Masters | Großglockner Mountain Run mit starkem Teilnehmerfeld | Tirol: Radmarathon und Ultratrail locken Teilnehmer | Ausdauer-Test beim Rush 300 in Saalfelden | Segelbundesliga mit Herzschlagfinale am Attersee | Meisterschaft der Segelflieger läuft wieder | Vorfreude auf das Hahnenkammrennen steigt
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