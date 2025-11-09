Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sport-Bild vom 09.11.2025

ORF1Staffel 1Folge 89vom 09.11.2025
Folge 89: Sport-Bild vom 09.11.2025

28 Min.Folge vom 09.11.2025

Silbermedaille für Ruderin Lobnig | Ski-Freestyler trainieren am Stubaier Gletscher | Olympischen Spiele: Österreichs Skibergsteiger erstmals dabei | Deutscher und der Österreichischer Skiverband feiern Jubiläum | Steiermarks Sportler ausgezeichnet | Volleyball: TSV Hartberg verliert knapp gegen Serbien | "Handball-Doppelpack" in Krems | 85er: Ehrung für "Handball-Guru" Prokop | Österreichische Erfolge bei der Padel-Bundesliga | Eishockey: Stand beim Deutschland-Cup

