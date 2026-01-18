Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sport-Bild

Sport-Bild vom 18.01.2026

ORF1Staffel 1Folge 99vom 18.01.2026
Sport-Bild vom 18.01.2026

Sport-Bild vom 18.01.2026Jetzt kostenlos streamen

Sport-Bild

Folge 99: Sport-Bild vom 18.01.2026

30 Min.Folge vom 18.01.2026

Skispringen: Dritter Podestplatz für Tschofenig | Goldberger auf Talente-Suche bei Goldi-Cup | Kombinierer Gottwald feiert runden Geburtstag | Stadlober trainiert mit Langlauf-Nachwuchs | Zahlreiche Skibergsteiger bei Mountain Attack | Para-Ski: Aigner-Geschwister jubeln bei Heimweltcup | Rekordsieg bei Cyclo-Cross-Meisterschaft | Staatsmeisterschaften: Snooker und English Billards vereint | Tischtennis Champions League: Erster Sieg für Linz AG Froschberg | Schwimmverband investiert in Zukunft | Größtes Judo-Trainingslager in Mittersill

Sport-Bild
ORF1
Sport-Bild

Sport-Bild

