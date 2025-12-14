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Sport-Bild vom 14.12.2025

ORF1Staffel 1Folge 94vom 14.12.2025
Sport-Bild vom 14.12.2025

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Folge 94: Sport-Bild vom 14.12.2025

29 Min.Folge vom 14.12.2025

SC Ferlach überrascht als Herbstmeister | Überraschungssieger beim Austria Top 12 | Austrian Padel Masters mit starkem Finale | Kurzbahn-EM im Schwimmen: EM-Starter dominieren | ASV Wien startet souverän in zweite Runde | Österreichs Asse beim UCI-Cyclocross stark | Salzburg als Zentrum des Pferdesports | Sportunion Österreich feiert 80 Jahre | Erfolgreicher Paraski-Auftakt in Tirol

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