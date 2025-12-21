Sport-Bild vom 21.12.2025Jetzt kostenlos streamen
Folge 95: Sport-Bild vom 21.12.2025
Folge vom 21.12.2025
Rodeln: Müller/Schwarz im Mixed Single Dritte | Eishockey: Vorgeschmack auf WM | Night of Hockey Legends: Vienna Capitals feiern 25. Jubiläum | Ski Classics Criterium in Bad Gastein | Oberösterreichs Sportler des Jahres gekürt | HSV Zwölfaxing tanzt sich knapp am WM-Titel vorbei | Tennis-Trophy in Ischgl | Schwieriger Champions-League-Start für Linz AG Froschberg | Vorarlberger Nachwuchs glänzt bei Badminton-Jugendmeisterschaften | Starauflauf bei Icon League in Wien | Krems, Hard und Graz komplettieren Ligacup-Finale
