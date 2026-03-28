Spuren des Bösen
Folge vom 28.03.2026: Spuren des Bösen: Sühne
Ein toter Mann, 15 Millionen und eine Wahrheit, die Brock bis ins Mark trifft. Der Uhrmacher Elias Roth stürzt von seiner Dachterrasse, die Polizei spricht von Suizid. Doch Gudrun Schneider, die ihm kurz zuvor 15 Millionen Euro geschenkt hat, zweifelt daran und wendet sich an Richard Brock, einst Elias’ Therapeut. Als Brock nachforscht, stößt er auf rätselhafte Motive, familiäre Geheimnisse und ein Verbrechen aus der Vergangenheit, das bis heute nachwirkt. Die Wahrheit bringt schließlich auch Brock selbst in tödliche Gefahr. Besetzung: Heino Ferch (Richard Brock) Anne Ratte-Polle (Sara Roth) Anna Wagner (Gudrun Holzer) Lisa Schützenberger (Irma Holzer) Michou Friesz (Saskia Holzer) Barbara Petritsch (Almut Holzer) Gerhard Liebmann (Klaus Tauber) Sabrina Reiter (Petra Brock) Gerda Drabek (Anni) Thiemo Strutzenberger (Elias Roth) Regie: Andreas Prochaska Drehbuch: Martin Ambrosch Bildquelle: ORF/Aichholzer Filmproduktion