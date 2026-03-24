Spuren des Bösen
Folge vom 24.03.2026: Spuren des Bösen: Sehnsucht
Brock lässt sich gehen. Nach seiner Schussverletzung auf den Rollstuhl angewiesen findet er Abwechslung in Alkohol, Drogen und dem Beobachten der Nachbarwohnungen. Bis er Augenzeuge eines brutalen Mordes wird. Als die Polizei kommt, fehlt jede Spur von dem Verbrechen. Auch das vermeintliche Opfer scheint noch zu leben. Oder ist das nun eine andere Frau, die der Ermordeten nur ähnlich sieht? Besetzung: Heino Ferch (Richard Brock) Katrin Bauerfeind (Brigitte Klein) Narges Rashidi (Leila Nymann) Violetta Schurawlow (Laleh Monsef) Lukas Miko (Marc Nymann) Sabrina Reiter (Petra Brock) Gerhard Liebmann (Klaus Tauber) Juergen Maurer (Gerhard Mesek) Gerda Drabek (Anni) u.a. Regie: Andreas Prochaska Drehbuch: Martin Ambrosch Bildquelle: ORF/Aichholzer Filmproduktion/Petro Domenigg