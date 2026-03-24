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Spuren des Bösen

Spuren des Bösen: Sehnsucht

ORF2Folge vom 24.03.2026
Spuren des Bösen: Sehnsucht

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Spuren des Bösen

Folge vom 24.03.2026: Spuren des Bösen: Sehnsucht

89 Min.Folge vom 24.03.2026Ab 12

Brock lässt sich gehen. Nach seiner Schussverletzung auf den Rollstuhl angewiesen findet er Abwechslung in Alkohol, Drogen und dem Beobachten der Nachbarwohnungen. Bis er Augenzeuge eines brutalen Mordes wird. Als die Polizei kommt, fehlt jede Spur von dem Verbrechen. Auch das vermeintliche Opfer scheint noch zu leben. Oder ist das nun eine andere Frau, die der Ermordeten nur ähnlich sieht? Besetzung: Heino Ferch (Richard Brock) Katrin Bauerfeind (Brigitte Klein) Narges Rashidi (Leila Nymann) Violetta Schurawlow (Laleh Monsef) Lukas Miko (Marc Nymann) Sabrina Reiter (Petra Brock) Gerhard Liebmann (Klaus Tauber) Juergen Maurer (Gerhard Mesek) Gerda Drabek (Anni) u.a. Regie: Andreas Prochaska Drehbuch: Martin Ambrosch Bildquelle: ORF/Aichholzer Filmproduktion/Petro Domenigg

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