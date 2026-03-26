Spuren des Bösen
Folge vom 26.03.2026: Spuren des Bösen: Schuld
Richard Brock erholt sich von einer schweren Verletzung und sammelt heimlich Beweise gegen den korrupten Polizisten Gerhard Mesek. Unterstützt von seiner Partnerin Brigitte sucht er Kontakt zur Journalistin Eva Rieper, um die kriminellen Netzwerke innerhalb der Wiener Polizei aufzudecken. Doch bevor etwas an die Öffentlichkeit gelangt, steht Mesek plötzlich vor ihnen. Besetzung: Heino Ferch (Richard Brock) Sabrina Reiter (Petra Brock) Gerhard Liebmann (Klaus Tauber) Juergen Maurer (Gerhard Mesek) Gerda Drabek (Anni) Katrin Bauerfeind (Brigitte Klein) Ulli Maier (Eva Rieper) Angelika Strahser (Simone Jelenko) Daniel Keberle (Christoph Jelenko) Regie: Andreas Prochaska Drehbuch: Martin Ambrosch Bildquelle: ORF/Aichholzer Filmproduktion/Petro Domenigg