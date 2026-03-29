Spuren des Bösen
Folge vom 29.03.2026: Spuren des Bösen - Begierde
Ein teuer gekleideter, vor Hass bebender Mann stößt eine elegante junge Dame in den dichten Abendverkehr der Ringstraße. Verletzt überlebt sie die Attacke. Anzeige erstattet sie keine. Der Industrielle Rink (Benjamin Sadler) ist gefährlich, seitdem er schizophrene Schübe erlebt. Die Dame, Eva (Mavie Hörbiger), arbeitet als Luxusprostituierte. Rink ist einer ihrer Kunden. Rinks Ehefrau Clara wendet sich an Brock. Er soll helfen. Nach ihrer ersten Begegnung mit Rink verschwindet dieser spurlos. Seine Absicht ist klar: Er will Eva umbringen. So bald wie möglich. Besetzung: Heino Ferch (Richard Brock) Julia Koschitz (Clara Rink) Mavie Hörbiger (Eva Faller) Benjamin Sadler (Johannes Rink) Harald Schrott (Peter Bode) Matthias Hack (Fritz Stadler) Sabrina Reiter (Petra Brock) Gerhard Liebmann (Claus Tauber) Regie: Andreas Prochaska Drehbuch: Martin Ambrosch Bildquelle: ORF/Aichholzer Filmproduktion/Petro Domenigg