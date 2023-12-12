Steel Buddies - Stahlharte Geschäfte
Folge vom 12.12.2023: Zurechtgestutzt
45 Min.Folge vom 12.12.2023Ab 12
Ist die „Mission Nordpol“ zum Scheitern verurteilt? Die „Steel Buddies“ hatten gehofft, nur ein Flügel der Grumman HU-16 Albatross sei von Korrosionsschäden betroffen. Aber diese Annahme erweist sich als Irrtum. Das stellt die Truppe vor große Probleme. Wenn die Mechanik-Experten die Baustelle nicht in den Griff bekommen, kann das Amphibienflugzeug nicht in die Luft abheben. Und die Tücken des Alltags sorgen beim Team für zusätzlichen Frust. Aufgeben ist für Michael Manousakis und die „Morlocks“ trotzdem keine Option. Stattdessen müssen Lösungen her.
